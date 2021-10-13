Тотальный карантин в Украине: источник рассказал, чего ожидать

В Украине в последнее время продолжает расти статистика заболеваемости на коронавирусную инфекцию. При этом увеличивается не только количество новых случаев заболеваемости, но и также фиксируются почти рекордные летальные исходы. В связи с этим все больше начали говорить о том, что в стране снова могут ввести тотальный карантин.

В тоже время источник сообщает, что тотального локдауна по всей стране не будет даже если количество заболевших будет больше 20 тысяч в день. Такие показатели прогнозируют в Украине уже к концу октября, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Министерству здравоохранения поставлена задача контролировать в ручном режиме статистику, а также разворачивать снова новые койко-места, чтобы не сеять панику среди населения. На этом фоне власти будут массово прокачивать кейс обязательной вакцинации.

Напомним, что только за последние сутки в Украине зафиксировали почти 500 смертельных случаев.