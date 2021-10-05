Россия впервые совершила запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной субмарины

Гиперзвуковая ракета «Циркон» способна лететь со скоростью от 4 до 8 Махов (до 10 тыс. 200 км/ч). Максимальная дальность составляет примерно 1 тыс. км.

Военно-Сорские силы (ВМС) России впервые провели

испытания запуска с атомной подводной лодки гиперзвуковой ракеты

«Циркон». В Минобороны РФ сообщили, что испытания прошли успешно и

соответствовали всем заданным параметрам.

Об этом со ссылкой на оборонное ведомство сообщает

ресурс ria.ru.

Информагентство сообщает, что пуск производился с

атомного подводного крейсера «Северодвинск» в акватории Баренцева

моря. Запущенная ракета поразила предполагаемую морскую вражескую цель.

В силовом министерстве сообщили, что данные объективного контроля показывают соответствие полета гиперзвуковой ракеты «Циркон» всем заданным параметрам. По данным Минобороны РФ, ракета поразила условную цель, следовательно испытательная стрельба гиперзвуковым боеприпасом с атомной субмарины была признана успешной.

Если верить сообщениям Министерства обороны РФ, этот тестовый запуск был девятым. Ранее президент Путин заявил, что испытания российских гиперзвуковых ракет находятся на завершающей стадии.

До этого последним успешным пуском «Циркона» был тестовый старт ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков» 19 июля 2021 года.

Ранее Диалог.UAинформировал своих

читателей о том, что украинские Су-24М успешно отстрелялись ракетами с лазерным

наведением.

Также мы писали,

как ВМФ России практикует ракетные удары по объектам в Черном море.

По материалам: Диалог