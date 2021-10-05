Общество
На Львовщине 5 октября будет ветрено
ВоЛьвовской области 5октября местами ожидаются порывы юго-восточного ветра до15-20м/с. Объявлено «желтое» метеорологическое предупреждение. Обэтом сообщает Львовский региональный центр погидрометеорологии.
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Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отвременных сооружений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор иэлектропроводов.
Опасно находиться намостах, путепроводах, эстакадах, вместах хранения легковоспламеняющихся иядовитых веществ.
Если сильный ветер застиг наулице, постарайтесь защитить глаза идыхательные пути отпыли.
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По материалам: Gismeteo