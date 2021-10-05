Общество
6 октября в Украине осадков не ожидается, днем местами до +18 °С
Всреду, 6октября, вУкраине прогнозируется переменная облачность, осадков постране непредвидится. Ветер восточный, юго-восточный, 4-12м/с, порывы до17м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +6…+10 °С, днем температура воздуха составит +11…+14 °С.
Назападе температура воздуха составит +6…+12 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+18 °С.
Ввосточной части ночью ожидается +4…+6 °С, днем температура воздуха поднимется до+10…+11 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +7…+11 °С, днем воздух прогреется до+13…+16 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo