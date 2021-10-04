Общество
На западе Украины 4 октября ожидается ухудшение погодных условий
Взападных областях Украины днем 4октября местами ожидаются порывы юго-восточного ветра до15-20м/с. Обэомсообщает Львовский региональный центр погидрометеорологии.
©Reuters
Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отвременных сооружений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор иэлектропроводов. Опасно находиться намостах, путепроводах, эстакадах, вместах хранения легковоспламеняющихся иядовитых веществ.
©Reuters
По материалам: Gismeteo