​»Будто готовится к очередной оккупации», – в Сети раскритиковали обложку с Украиной в росиздании ELLE

Российское издание ELLE посвятило октябрьский номер журнала теме дружбы народов. Из 25 обложек, посвященных экс-республикам СССР, одна относится к Украине.

В октябре в России в продажу поступит журнал ELLE, который посвятил свой номер теме «Дружба народов». В рамках фотопроекта было создано 25 разных обложек, посвященные странам бывшего СССР. Нашлось место и для Украины, однако такая идея пришлась не всем по душе.

Одна из главных тем октябрьского номера журнала ELLE – «Дружба народов», а лозунг – «Без границ». От темы сильно запахло советской пропагандой. Обложку и несколько страниц редакция издания выложила на официальной странице ELLE вInstagram.

Известно, что над фотографиями для обложки работала команда из Украины. Фотограф Назарий Черний и стилист Александра Ветрова провели фотосессию в Умани в парке «Софиевка».

В роли модели выступила Светлана Потомски, которая была в одежде от Benza, Litkovskaya и Ruslan Baginskiy.

Главред издания ELLE Екатерина Мухина на своей странице в соцсети написала, что обложка с Украиной – это признание в любви к стране и ее девушкам, к культуре и природе.

Несмотря на то что фотосессия получилась на «отлично», многие пользователи Сети выступили с критикой в адрес темы октябрьского номера.

Основательница бренда Cultnaked Мэри Фуртас написала на своей странице, что к фото придраться нельзя. Но вначале лучше остановить агрессию со стороны России, а потом уже и «дружить».

Редактор сайта Buro24/7 Елизавета Павленко заявила, что такая тема от России звучит очень лицемерно. Такое ощущение, будто бы Москва готовится к новой оккупации.

Многие сошлись во мнении, что слоган «дружба народов» внедрялся в умы людей во времена существования СССР. Не исключено, что таким образом Россия снова намекает на создание нового «союзного государства».

Ранее мы сообщали, что, согласно заявлениям Сергея Пугачева, бывшего знакомого ВладимираПутина, тот планировал занимать должность главы России два года, но уже правит 17 лет.

Напомним, в конце сентября 2021 года в России начались массовыеакции протестовиз-за роста цен на топливо. Аналогичные акции в Иране привели к погромам на улицах страны.

По материалам: Диалог