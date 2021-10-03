Мы его потеряли: Китай признал, что запуск секретного спутника не удался

​Секретный китайский спутник Shiyan-10, который был запущен 27 сентября, официально признан потерянным.

На орбиту Земли аппарат вывела ракета-носитель Long

March 3B, которую Китай 27 сентября запустил со своего космодрома «Сичан»,

расположенного на юго-западе страны. В настоящее время китайские власти

признали, что аппарат навсегда и безвозвратно потерян.

Об этом сообщил ресурс spacenews.com

со ссылкой на китайское государственное информационное агенство «Синьхуа».

Как сообщает источник в 18-й эскадрилье

Космических сил США (United States Space Force, USSF),

которая занята отслеживанием движения объектов в околоземном пространстве,

скорее всего, китайский спутник успешно совершил отделение от первой ступени Long

March 3B и вышел на переходную орбиту, параметры которой составили 177×40 105

км с наклоном 51°.

Однако потом у аппарата начались проблемы (но какими именно они были и что стало их причиной, доподлинно неизвестно). Несколько дней

ни CASC (Китайская корпорация аэрокосмической науки), ни государственные СМИ не

озвучивали никаких подробностей успеха или провала данной миссии.

Позже агентство «Синьхуа» опубликовало

короткое сообщение о том, что ракета-носитель отработала номинально, а Shiyan-10

вышел на целевую промежуточную орбиту. Однако во время полета «условия

работы спутника были ненормальными». Далее СМИ добавило, что причины пока

исследуются и анализируются.

Стоит напомнить, что в нынешнем, 2021-м, году это был

36-й орбитальный запуск КНР.

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По материалам: Диалог