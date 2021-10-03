Общество

Это любовь?: Грету Тунберг заметили в объятиях таинственного незнакомца (фото)

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Это любовь?: Грету Тунберг заметили в объятиях таинственного незнакомца (фото)

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг заметили в компании молодого человека на климатическом марше в Милане.

Папарацци засняли, как таинственный незнакомец с теплотой обнимал 18-летнюю девушку за плечи, а Грета кормила его с руки чипсами.

Это любовь?: Грету Тунберг заметили в объятиях таинственного незнакомца (фото)

Видимо, между молодыми людьми что-то происходит, так как они поменялись панамами. На акцию "Пятницы во имя будущего" Грета пришла в головном уборе в виде лягушки, а позже была в клетчатой панаме своего друга.

Это любовь?: Грету Тунберг заметили в объятиях таинственного незнакомца (фото)

Недавно Грета рассказала в интервью, что некоторые ее коллеги-активисты по климатическому движению — "лучшие друзья".

Напомним, что Грета Тунберг получила известность в 2018 году, когда начала проводить акции у здания парламента Швеции, держа на черном фоне надпись "Школьная забастовка за климат". Девочка отказалась ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату.

Это любовь?: Грету Тунберг заметили в объятиях таинственного незнакомца (фото)

После того как подобные забастовки молодежи прошли по всему миру, Грету пригласили выступить на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. После своей знаменитой речи-обвинения она на несколько дней стала главным героем мировых новостей и одной из самых узнаваемых фигур "зеленого" движения. В декабре 2019-го журнал Time назвал юную шведку "человеком года".

Грета Тунберг родилась в Стокгольме в семье оперной певицы и актера. У нее диагностировали синдром Аспергера — это легкая форма аутизма.

"Подробности" сообщали, что Грета Тунберг получила премию в размере одного миллиона евро от португальского Фонда Галуста Гюльбенкяна. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 44 минуты ago
0 0 1 минута чтения
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