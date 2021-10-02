В Украине начался осенний призыв

В Украине начинается осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил Украины. Очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проходить в октябре-декабре.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Призывные комиссии работают с 1 октября. Подготовка к призыву велась с 1 сентября. Первые отправления в войска начнутся 5 октября, завершится призыв 21 декабря.

На срочную военную службу в октябре-декабре 2021 года призываются:

граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет,

старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Кроме того, весной 2021 года военный призыв в Украине для срочников прошел по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части, срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией.

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По материалам: Подробности