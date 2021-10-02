Дактилоскопия с тыла: «умные туалеты» будут сканировать людей с неожиданной стороны

​Унитазы будущего получат в свое распоряжение искусственный интеллект и смогут стать полноценным медицинским оборудованием.

Американские инженеры начали разработку «умного туалета», который поможет пользователям следить за состоянием своего

здоровья. Как заявили разработчики, их «изделие» сможет распознавать анальный

отпечаток людей и проводить анализ испражнений, чтобы оперативно и эффективно совершать

диагностику различных болезней.

Об этом сообщает ресурс iflscience.com.

Исследователь Соня Грего из Университета Дьюка,

одна из авторов проекта,

считает, что невероятное количество неиспользованного для диагностики

потенциала люди просто смывают в унитаз.

«Мы предлагаем анализировать кал с помощью

лазера, так как видим в этом методе огромный потенциал. Подобные данные не

собираются лишь из-за предвзятого отношения людей к собственному стулу», –

заявила Грего.

Она является одним из основателей фирмы Coprata, которая специализируется на разработке неинвазивных методов

анализа человеческого стула. Проект команды Грего будет сочетать в себе

комплекс сенсоров, а также искусственный интеллект (ИИ), который, собственно, и

будет занят анализами содержимого «умного унитаза».

Исследователи заявили, что

к середине 2022 года они создадут первую рабочую модель своего проекта для

проведения пилотных тестов.

«Умный унитаз» будет собирать образцы стула,

исследуя их на присутствие любых патогенных организмов. Все данные проверок, проведенных встроенным в унитаз ИИ, будут отправляться в мобильное

приложение, благодаря которому пользователи смогут сами разобраться в состоянии

своей желудочно-кишечной системы, а медики – отследить вспышки различных болезней.

Таким образом, в скором будущем туалет может стать

полноценным медицинским инструментом. Конфиденциальность же результатов,

собранных «умным унитазом», будет защищена Актом о мобильности и отчетности

медицинского страхования. По крайней мере так обещают разработчики.

Интересно, займутся ли хакеры будущего подделкой

анальных отпечатков людей для фальсификации анализов и как вариант оформлением

впоследствии «липовых» больничных?

Недавно Диалог.UA рассказывал,

как искусственный интеллект с помощью макияжа смог обмануть систему

распознавания лиц.

Также мы сообщали о том, что ученые

всерьез обсуждают создание антигравитационного двигателя.

По материалам: Диалог