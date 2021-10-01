Ученые предостерегли авторов проектов сжигания мусора в кратерах вулканов

Кроме проблем с логистикой, человечество столкнется с чредой других серьезных препятствий, и даже смертельных опасностей.

Идея сжигания мусора в кратере вулкана, на первый

взгляд, кажется весьма перспективной. Раскаленная лава легко уничтожит любые

отходы жизнедеятельности человека. Однако на деле все намного сложнее и

потраченные усилия могут не только не окупиться, но еще и иметь весьма

печальные последствия.

Об этом сообщает интернет-ресурс popsci.com.

В попытках превратить вулкан в эдакий природный

мусоросжигательный завод люди могут столкнуться с рядом сложностей. Начнем с

логистических.

Человечество производит очень много мусора. В цивилизованных

странах каждый житель в среднем за день оставляет после себя 2,2 кг мусорных

отходов. Чтобы утилизировать весь этот мусор, для начала надо будет найти

действующий вулкан. Нашли? Отлично.

Теперь всю ту мусорную гору, которую

создает человечество, необходимо свезти к подножию, а после и поднять наверх «огненной

горы». Для этого нужен транспорт. Много и разный.

Кроме того, подобраться близко к жерлу действующего

вулкана, а уж тем более доставить туда кучу мусора абсолютно неразрешимая

задача. На расстоянии в несколько десятков метров до извергающегося кратера

температура такая, там не то что человек – металл не выдержит.

Проще, конечно, если вулкан окажется «правильного

типа» – щитовидный. Он пологий, и к нему можно спокойно подобраться почти

впритык. Такие есть на Гавайях. Они невысоки и постоянно медленно извергают

лаву. Отлично. Однако подобных кальдер на Земле очень мало, а мусора много.

Кроме того, вся местность возле щитовидных вулканов отравлена серным газом и

другими смертельно ядовитыми для человека испарениями.

Но даже если и это кажется не проблемой, то есть

последний аргумент. Как вы думаете, что будет, если бросить холодный мусор в

огромную массу вулканической лавы? А зрелище получится впечатляющим и одновременно

пугающим. Такой эксперимент провела группа исследователей в 2020 году в

Эфиопии.

Впечатляет, правда. А ведь это был всего лишь один мешок с мусором весом в 30 кг. Так стоит ли из-за каких-то объедков злить матушку-природу?

Ранее Диалог.UAинформировал

читателей о том, что компания Amazon создала робота, который

«преследует» людей.

Также мы рассказывали, за что в

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По материалам: Диалог