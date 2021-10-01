​В Белом доме выступили с похвалой GM и Ford — Tesla осталась не у дел

В Белый дом были приглашены руководители Ford, General Motors, Stellantis, но не Tesla. Илон Маск обвинил Байдена в предвзятости.

На саммите нынешний президент США Джо Байден похвалил General Motors и Ford за революционные видоизменения в области электромобилей. Вместе с тем приглашения и приятных о себе слов не дождались Илон Маск и его Tesla.

Об этом сообщаетTheVerge.

Вместе с тем Илон Маск выступил из-за подобной ситуации с критикой Белого дома, отметив предвзятость Байдена. Также предприниматель заявил, что причиной игнорирования его компании является отсутствие сотрудников Tesla в списке членов профсоюзов, поддерживаемых Байденом.

Вероятнее всего, подобная ситуация образовалась потому, что Маск нарушил трудовое право и в 2019 году занимался написанием в «Твиттере» комментариев антипрофсоюзного характера.

Маск успел назвать Администрацию президента не самой дружелюбной и выразить предположение, что ее контролем занимаются профсоюзы.

Также мультимиллиардер сказал, что предпочел бы видеть президента, имеющего более умеренные и центристские позиции, добавив, что сам не желал бы быть президентом, поскольку звучит это не очень весело.

Ранее Диалог.UA писал, что Илон Маск и певица Граймсрасстались.

Кроме того, Илон Маск уточнил новую дату полета наЛуну.

Также Маск разрабатывает человекоподобного роботаTesla Bot: первое фото прототипа.

По материалам: Диалог