«Сдал с потрохами», — Стрелков публично признал, что Путин командовал захватом Донбасса

Российский диверсант Игорь Стрелков признал, что война на Донбассе является российской агрессией, а не «внутренним конфликтом», как рассказывает Кремль.

Российский диверсант ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), начавший кровопролитный конфликт на Донбассе, сделал новое признание. Он заговорил о прямой ответственности президента РФ Владимира Путина за войну на Востоке Украины.

Внимание на слова Стрелкова обратил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист, участник минских переговоров по Донбассу Денис Казанский, передает Диалог.UA.

«Он (Путин — ред.) смотрит, дает запустить процесс. Когда процесс приходит к победе, Владимир Владимирович «скромно» выходит и говорит: «Это я, хвалите меня». Ну как с Крымом. Годик подождал, а потом сказал: «Это я». До этого там были непонятные «отпускники», «зеленые человечки»… А когда все проваливается, он молчит… Как на Донбассе. «Это не я, это не мы, это они (украинцы — ред.) сами»», — рассказал Стрелков в интервью.

Казанский отметил, что эти слова сказаны не сторонним человеком, а непосредственным ключевым участником оккупации как Крыма, так и Донбасса.

«Сдал Путина с потрохами и признал, что война на Востоке Украины организована российскими властями, а не «внутренний конфликт»», — заявил украинский журналист.

В этом же интервью Стрелков призывал к захвату российскими властями всей Украины.

«Россия без Киева — это Московия», — заявил российский диверсант.

Ранее Диалог.UA сообщал, что Стрелков расстроился, сравнив зарплаты ВСУ и наемников РФ: «Украина своих ценит».

Мы также писали, что Стрелков назвал «черной дырой» Донбасс: «Там сидят черти и пилят деньги».

По материалам: Диалог