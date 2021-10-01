Одна область Украины имеет показатели «оранжевой» зоны карантина

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на сегодня, 1 октября один регион Украины демонстрирует показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

В частности несколько эпидпоказателей Черновицкой области не в пределах нормы.

Так, в регионе превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом — 527, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, в Черновицкой области "красный" показатель загруженности коек с кислородом для COVID-больных, сейчас он составляет 67,5%, а недавно находился в пределах 64,2-65,9%.

Впрочем, загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, должна составлять не более 65%.

Вместе с тем другие области страны сегодня соответствуют "желтому" уровню эпидбезопасности.

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Кроме того, исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.

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По материалам: Подробности