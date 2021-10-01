Началось извержение вулкана Килауэа на Гавайях

После нескольких часов повышенной активности извергся вулкан Килауэа наБольшом острове Гавайев. Уровень опасности повышен домаксимального, нонепосредственной угрозы для населенных пунктов нет, сообщает BNO News.

Согласно официальным данным Геологической службы США (USGS), извержение началось всреду примерно в15:20. Гавайская вулканическая обсерватория (HVO) обнаружила свечение, просматривая изображения свеб-камеры свершины вулкана. Вскоре стала видна лава, иоколо 19600извержение, вероятно, усилилось.

Извержение происходит вкратере Халемаумау вкальдере вершины Килауэа, которая является частью национального парка вулканов Гавайев.

Извержения вулкана Килауэа вмае 2018 года привело кразрушению сотен домов иранению 24человек. Небольшое извержение началось вдекабре 2020 года ипродолжалось домая этого года.Незначительная активность наблюдалсь вконце августа, ночерез несколько дней прекратилась.

©Ingrid/ VolcanoDiscovery

По материалам: Gismeteo