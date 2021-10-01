Общество

Из-за изменения климата Земля заметно потускнела – исследование

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Ученые изТехнологического института Нью-Джерси, США, установили, что потепление океанской воды, связанное сизменением климата, привело ксущественному снижению яркости Земли, сообщает Forbes.

Из-за изменения климата Земля заметно потускнела – исследование

©Forbes

Эксперты проанализировали измерения земного сияния задесятилетия, они оценили количество света, отраженного отЗемли иосвещающего поверхность Луны, атакже сопоставили соспутниковыми данными. Запрошедшие 20лет было отмечено значительное падение альбедо— коэффициента отражения нашей планеты.

Сейчас Земля отражает наполватта меньше света на1кв.м, чем два десятилетия назад, большая часть снижения отражаемости приходится напоследние три года. Вцелом наша планета отражает около 30% попадающего нанее солнечного света.

Согласно спутниковым измерениям НАСА, впоследние годы произошло уменьшение количества ярких отражающих облаков над восточной частью Тихого океана. Это таже область, где было зарегистрировано повышение температуры поверхности моря из-за глобального изменения климата.

Климатологи надеялись, что более теплая Земля создаст условия для появления большего количества облаков, что поможет смягчить потепление иуравновесить климат, ноисследования показали обратный эффект. Климатическая система Земли теперь захватывает больше солнечной энергии.

Из-за изменения климата Земля заметно потускнела – исследование

©Science News

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 47 минут ago
0 0 1 минута чтения
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