Общество

Еще почти 130 тысяч украинцев привились от COVID

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Еще почти 130 тысяч украинцев привились от COVID

В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 129 533 человека. С начала вакцинальной кампании было сделано более 12,7 млн прививок.

В частности, за прошедшие сутки одну дозу вакцины получили 72 268 человек, полностью иммунизированны — 57 265.

Так, вчера население вакцинировали:

  • 897 мобильных бригад,
  • 2 976 пунктов прививания;
  • 346 центров вакцинации.

Всего с начала иммунизации в Украине было привито 7 072 803 человека.

Из которых получили одну дозу вакцины — 7 072 801 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) — 5 674 722 человека.

В общем количестве в стране уже проведено 12 747 523 прививки.

Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 Менее минуты назад
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