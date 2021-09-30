Приказ главкома ВСУ Залужного взволновал Кремль — Грызлов анонсировал эскалацию на Донбассе

Отмена запрета для ВСУ на ответный огонь вызвала недовольство Кремля.

Представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Борис Грызлов раскритиковал приказ нового главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Комментарий Грызлова по итогу Минских переговоров 29 сентября обнародовали российские СМИ, передает Диалог.UA.

Залужный на днях отменил запрет на ведение ответного огня украинскими военными на Донбассе без разрешения высшего руководства. Согласно новой директиве, для нанесения ударов по стреляющему противнику бойцам ООС будет достаточно приказа командира.

Грызлов уверяет, что данный вопрос украинская делегация отказалась обсуждать на Минских переговорах. Он пригрозил, что ситуация может обернуться эскалацией на фронте.

«По существу, такое заявление командующего равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня», — сказал представитель России.

Стоит отметить, что режим перемирия на Донбассе перестал работать еще в конце лета 2021 года. Гибридная армия РФ в нарушение договоренностей усилила обстрелы позиций ВСУ и мирных населенных пунктов, из-за чего украинская армия начала нести серьезные потери.

По мнению экспертов, очередной эскалацией Москва хочет заставить Киев пойти на уступки в вопросе Донбасса. Свои требования Кремль не скрывает. Это прямые переговоры с главарями непризнанных «Л/ДНР», а также выполнение Минских договоренностей в выгодном России варианте, в том числе проведение местных выборов в ОРДЛО под контролем российских войск и наемников, а также федерализация Украины.

Ранее Диалог.UA сообщал, что генерал ВСУ Залужный на русском языке обратился к агрессору: «Российским военным тут делать нечего».

Мы также писали, что Залужный поставил Россию в один ряд с «Аль-Каидой», ИГИЛ и «Талибаном».

По материалам: Диалог