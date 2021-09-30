Погода на 30 сентября: что обещают синоптики

В четверг, 30 сентября, в Украине будет солнечная, но холодная погода, ночью в большинстве регионов ожидаются заморозки.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами небольшой дождь. В северных областях ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами (в северо-восточной части повсюду) в воздухе заморозки 0-5°, в западных областях и на побережье морей 3-8° тепла, днем 11-16° тепла, на Закарпатье до 19°.

В Киеве 30 сентября также будет сухо. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температураночью 3-5° тепла, днем 12-14°. Ночью 30 сентября и 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° и местами в воздухе 0-2° (І уровень опасности, желтый).

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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По материалам: Подробности