Общество

«Объединенные усилия — 2021»: британские военные помогли ВСУ разбить «российский десант» в Приазовье

Photo of Admin Admin Send an email 35 минут ago
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Военные Украины и Великобритании отработали сценарий борьбы с российским десантом в Приазовье.

"Объединенные усилия - 2021": британские военные помогли ВСУ разбить "российский десант" в Приазовье"Объединенные усилия - 2021": британские военные помогли ВСУ разбить "российский десант" в Приазовье

Бойцы Вооруженных сил Украины и Великобритании отработали формат совместных действий на случай наступления российских войск в Приазовье. В рамках международных учений «Объединенные усилия — 2021» украинские и британские военные провели контрнаступательную операцию, в ходе которой уничтожили десант условного противника.

Об этом говорится на странице Генерального штаба ВСУ вFacebook.

Согласно легенде учений, десантные группы условного врага осуществили попытку высадки на побережье Азовского моря. Для нейтрализации угроз сначала украинские бомбардировщики «Су-24М» нанесли удар по командно-наблюдательному пункту противника, после чего был осуществлен маневр «окружение с флангов» с задействованием танкового подразделения.

"Объединенные усилия - 2021": британские военные помогли ВСУ разбить "российский десант" в Приазовье"Объединенные усилия - 2021": британские военные помогли ВСУ разбить "российский десант" в Приазовье

Затем в сражение вступила морская пехота ВМС Украины на бронетранспортерах и стрелковое подразделение британской армии. Они порвали передний край обороны врага и продолжили продвижение вглубь его позиций.

"Объединенные усилия - 2021": британские военные помогли ВСУ разбить "российский десант" в Приазовье"Объединенные усилия - 2021": британские военные помогли ВСУ разбить "российский десант" в Приазовье

Одновременно с этим позиции противника подверглись атаке с воздуха: звено вертолетов нанесло удар неуправляемыми авиационными ракетами по морскому десанту, который торопился на помощь основным силам.

"Объединенные усилия - 2021": британские военные помогли ВСУ разбить "российский десант" в Приазовье"Объединенные усилия - 2021": британские военные помогли ВСУ разбить "российский десант" в Приазовье

В итоге все поставленные задачи были выполнены. Украинские и британские военные совместными действиями разгромили силы условного врага, остановив его наступление.

Справка

В военных учениях «Объединенные усилия — 2021» задействованы воинские подразделения 15 стран, среди них — 11 государств — членов Североатлантического альянса. Основная цель маневров — повышение оборонного потенциала Украины и совместимости украинской армии с вооруженными силами стран — членов НАТО.

Напомним, в середине сентябрятанковые и артиллерийские подразделения полка «Азов» отработалиотражениеатак десантных групп условного противника в ходе учений под Мариуполем.

В конце августа пограничники и Военно-морские силы ВСУ провели совместные учения в Азовском море: спецназ отработалпрыжки без парашютаи имитацию спасательной операции с эвакуацией лиц.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 35 минут ago
0 0 1 минута чтения
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