На оккупированном Донбассе вернули комендантский час

В оккупированных районах Луганской области с 1 октября возобновится действие режима комендантского часа (ограничение на перемещение транспорта и пешеходов), отмененного с 1 августа этого года. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Нарушение требований режима комендантского часа, который действует с 23:00 до 4:00, на один час и более карается административной ответственностью, введенной в самопровозглашенной "ЛНР".

Если человек при этом находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут и более.

30 сентября отмена комендантского часа по выходным дням заканчивается и на территории самопровозглашенной "ДНР".

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На территории ОРДЛО режим комендантского часа действует с начала боевых действий в 2014 году. В Донецкой области он действует с 23:00 до 05:00, в Луганской — с 23:00 до 04:00.

Напомним, что мобильный оператор "ДНР" переходит на телефонный код России.

Как сообщали "Подробности", Верховная Рада отменила штрафы за выезд из "ЛДНР" через Россию. Ранее данное нарушение наказывалось штрафом от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.

По материалам: Подробности