Италия будет постепенно вооружать свои беспилотники MQ-9 Reaper
Ранее правительство Италии было категорически против вооружения БПЛА, но войны в Ливии и Нагорном Карабахе стали серьезным аргументом для смены убеждений.
Спустя шесть лет после того, как США разрешили
Италии вооружить свои беспилотники MQ-9 Reaper, этот шаг будет сделан. На
официальном уровне Рим заявил, что он готов выделить на реализацию этого
проекта $69 млн на протяжении последующих 7 лет. Однако общие затраты могут
составить примерно 196 миллионов долларов США.
Об этом сообщает интернет-издание defensenews.com.
Вооруженные силы Италии заявили в своем
комментарии, что, именно учитывая современные угрозы, они пошли на такой шаг. Что
же касается видов оружия, которое предполагается для оснащения итальянских БПЛА,
на этот вопрос ответ был следующим: «Мы, вероятнее всего, будем искать
стандартные боеприпасы».
Интересен тот факт, что разрешение от
Госдепартамента США на вооружение своих MQ-9 Reaper Италия получила еще в 2015
году. Однако тогда итальянское правительство крайне негативно отнеслось к идее
использования вооруженных беспилотников, которые во время миссий могут
уничтожать также и живую силу противника.
Но сейчас с увеличением трат на оборону, а также
после вооруженных конфликтов в Ливии и Нагорном Карабахе, которые показали
необходимость в хорошо вооруженных БПЛА на поле боя, официальный Рим вынужден
был изменить свою точку зрения.
Ранее мы сообщали, как турецкие
БПЛА следят за переброской иранских ЗРК к границам Азербайджана.
Также Диалог.UA информировал своих
читателей о том, что Турция продаст Украине 24 ударных БПЛА Bayraktar TB2.
По материалам: Диалог