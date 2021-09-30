Италия будет постепенно вооружать свои беспилотники MQ-9 Reaper

Ранее правительство Италии было категорически против вооружения БПЛА, но войны в Ливии и Нагорном Карабахе стали серьезным аргументом для смены убеждений.

Спустя шесть лет после того, как США разрешили

Италии вооружить свои беспилотники MQ-9 Reaper, этот шаг будет сделан. На

официальном уровне Рим заявил, что он готов выделить на реализацию этого

проекта $69 млн на протяжении последующих 7 лет. Однако общие затраты могут

составить примерно 196 миллионов долларов США.

Об этом сообщает интернет-издание defensenews.com.

Вооруженные силы Италии заявили в своем

комментарии, что, именно учитывая современные угрозы, они пошли на такой шаг. Что

же касается видов оружия, которое предполагается для оснащения итальянских БПЛА,

на этот вопрос ответ был следующим: «Мы, вероятнее всего, будем искать

стандартные боеприпасы».

Интересен тот факт, что разрешение от

Госдепартамента США на вооружение своих MQ-9 Reaper Италия получила еще в 2015

году. Однако тогда итальянское правительство крайне негативно отнеслось к идее

использования вооруженных беспилотников, которые во время миссий могут

уничтожать также и живую силу противника.

Но сейчас с увеличением трат на оборону, а также

после вооруженных конфликтов в Ливии и Нагорном Карабахе, которые показали

необходимость в хорошо вооруженных БПЛА на поле боя, официальный Рим вынужден

был изменить свою точку зрения.

Ранее мы сообщали, как турецкие

БПЛА следят за переброской иранских ЗРК к границам Азербайджана.

Также Диалог.UA информировал своих

читателей о том, что Турция продаст Украине 24 ударных БПЛА Bayraktar TB2.

По материалам: Диалог