Общество

1 октября в Украине ожидается переменная облачность, днем местами до +17 °С

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Впятницу, 1октября, вУкраине прогнозируется переменная облачность, наюге— малооблачно, вбольшинстве областей— без осадков, лишь воЛьвовской иЗакарпатской областях ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 3-12м/с.

1 октября в Украине ожидается переменная облачность, днем местами до +17 °С

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +2…+9 °С, днем температура воздуха составит +12…+15 °С.

Назападе температура воздуха составит +3…+12°С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+17 °С.

Ввосточной части ночью ожидается +3…+5 °С, днем температура воздуха поднимется до+13…+14 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +5…+9 °С, днем воздух прогреется до+14…+16 °С.

1 октября в Украине ожидается переменная облачность, днем местами до +17 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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