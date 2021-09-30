Общество
1 октября в Украине ожидается переменная облачность, днем местами до +17 °С
Впятницу, 1октября, вУкраине прогнозируется переменная облачность, наюге— малооблачно, вбольшинстве областей— без осадков, лишь воЛьвовской иЗакарпатской областях ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 3-12м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +2…+9 °С, днем температура воздуха составит +12…+15 °С.
Назападе температура воздуха составит +3…+12°С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+17 °С.
Ввосточной части ночью ожидается +3…+5 °С, днем температура воздуха поднимется до+13…+14 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +5…+9 °С, днем воздух прогреется до+14…+16 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo