Украина подняла в воздух боевой Bayraktar TB2 на Донбассе – беспилотник приблизился к Донецку с запада
Bayraktar TB2 поднялся в воздух с военного аэродрома и отправился в сторону оккупированного Донецка.
Ударный беспилотник Bayraktar TB2 Военно-воздушных сил
Украины находится в воздухе над окрестностями оккупированного Донецка с
разведывательной миссией.
Об этом свидетельствует маршрут передвижения, который удалось
определить с помощью ресурса «Флайтрадар24» по включенным транспондерам
дрона, сигнализирующим траекторию движения воздушных судов.
Траекторию маршрута публикуетТелеграм-канал «Украинский Диалог».
Стоящий на вооружении ВСУ беспилотник поднялся в воздух с
военного аэродрома в Николаевской области и отправился в сторону оккупированной
части Донбасса на скорости 211 километров в час. Удерживая высоту в 5,5 км,
беспилотник в нескольких километрах от Докучаевска повернул на север и направился
в сторону Курахово, снизив скорость до 136 километров в час.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что
беспилотники Bayraktar не пылятся на складах, а рассредоточены по аэродромам и
выполняют задачи, в том числе боевые.
Ранее Соединенные Штаты подняли в небе над Донбассом военную авиацию: стратегический разведывательный RQ-4 Global Hawk поднялся с военной базы США на Сицилии и совершил широкий маневр на границе с оккупированным Крымом, после чего направился в сторону Донбасса.
А европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию.
Напомним, США готовятся к началу военных учений в Европе на фоне растущей напряженности на Востоке Украины.
По материалам: Диалог