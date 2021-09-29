Украина подняла в воздух боевой Bayraktar TB2 на Донбассе – беспилотник приблизился к Донецку с запада

Bayraktar TB2 поднялся в воздух с военного аэродрома и отправился в сторону оккупированного Донецка.

Ударный беспилотник Bayraktar TB2 Военно-воздушных сил

Украины находится в воздухе над окрестностями оккупированного Донецка с

разведывательной миссией.

Об этом свидетельствует маршрут передвижения, который удалось

определить с помощью ресурса «Флайтрадар24» по включенным транспондерам

дрона, сигнализирующим траекторию движения воздушных судов.

Траекторию маршрута публикуетТелеграм-канал «Украинский Диалог».

Стоящий на вооружении ВСУ беспилотник поднялся в воздух с

военного аэродрома в Николаевской области и отправился в сторону оккупированной

части Донбасса на скорости 211 километров в час. Удерживая высоту в 5,5 км,

беспилотник в нескольких километрах от Докучаевска повернул на север и направился

в сторону Курахово, снизив скорость до 136 километров в час.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что

беспилотники Bayraktar не пылятся на складах, а рассредоточены по аэродромам и

выполняют задачи, в том числе боевые.

Ранее Соединенные Штаты подняли в небе над Донбассом военную авиацию: стратегический разведывательный RQ-4 Global Hawk поднялся с военной базы США на Сицилии и совершил широкий маневр на границе с оккупированным Крымом, после чего направился в сторону Донбасса.

А европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию.

Напомним, США готовятся к началу военных учений в Европе на фоне растущей напряженности на Востоке Украины.

По материалам: Диалог