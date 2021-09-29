Общество
Погода в Украине 30 сентября: в большинстве областей – без осадков
Вчетверг, 30сентября, вУкраине ожидается переменная облачность, набольшей части территории страны осадков непрогнозируется, лишь вЗакарпатской области пройдут дожди. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 4-12м/с.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +2…+9 °С, днем температура воздуха составит +11…+14 °С.
Назападе температура воздуха составит +6…+12°С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +13…+17 °С.
Ввосточной части ночью ожидается +2…+4 °С, днем температура воздуха поднимется до+12…+13 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +6…+10 °С, днем воздух прогреется до+14…+15 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo