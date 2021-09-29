Общество

Погода в Украине 30 сентября: в большинстве областей – без осадков

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Вчетверг, 30сентября, вУкраине ожидается переменная облачность, набольшей части территории страны осадков непрогнозируется, лишь вЗакарпатской области пройдут дожди. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 4-12м/с.

Погода в Украине 30 сентября: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +2…+9 °С, днем температура воздуха составит +11…+14 °С.

Назападе температура воздуха составит +6…+12°С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +13…+17 °С.

Ввосточной части ночью ожидается +2…+4 °С, днем температура воздуха поднимется до+12…+13 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +6…+10 °С, днем воздух прогреется до+14…+15 °С.

Погода в Украине 30 сентября: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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