Погода в Украине 30 сентября: в большинстве областей – без осадков

Почти 10 тысяч новых COVID-случаев в Украине: названы сроки доставки в регионы инновационных лекарств

Российские наемники сбросили гранаты на позиции ВСУ на Донбассе

Погода в Киеве 29 сентября: пасмурно, днем до +11 °С

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«Почему с каждым годом все хуже и хуже?” — в «Л/ДНР» признали плачевную ситуацию с «милициями»

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​Российские наемники на Донбассе снова вели обстрелы – погиб военнослужащий ВСУ

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