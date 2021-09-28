«Она больше не верит людям»: дочь известной телеведущей морили голодом на спортивных сборах

Известная телеведущая Лилия Гулей поделилась историей о том, как ее дочь морили голодом и истощали детский организм физическими упражнениями на спортивных сборах. Девочка занимается художественной гимнастикой. А ее родители и подумать не могли, что этот вид спорта окажется настолько жестоким.

"Она поехала здоровой. Абсолютно. Через 10 дней мы встретили на вокзале кости, обтянутые кожей, заостренный нос, подбородочек, ножки, как 2 палочки, острые коленки. Страшно вспомнить. 10 дней "оздоровления" на свежем горном воздухе, 4-разовое питание, несколько бассейнов, спортзал с современными тренажерами, новенькие корпуса — сказочные условия! И … двое тренерш-палачей! Это — молодые 25-летние девушки, которые почему-то решили, что детям есть не надо", — рассказывает Лилия.

Она отмечает, что детям не разрешали есть ничего, кроме фруктов, овощей и мяса.

"Общение с родителями по несколько минут в день, в которые я слышала одно и тоже — "Мама, я хочу есть! Мама, я опять видела эту вермишельку… Мама, иногда мы воруем хлеб — он такой вкусный!", — делится женщина.

Лилия поделилась, что после приезда домой и осмотра врачами, у девочки диагностировали критическую потерю веса, двусторонний острый лимфаденит, анемию, резкое снижение иммунитета.

"Она просыпается ночью — "А ты мне купишь булочку? А мороженку?…". Конец истории. Мы ушли с художественной гимнастики. Вернее — с кружка. Тренеры-убийцы больше не будут иметь влияния на Яринку", — добавила она.

В комментариях под постом Лилии родители других девочек, которые продолжают водить детей в этот кружок, начали яростно защищать тренеров, аргументируя тем, что любой спорт требует жертв и дисциплины. По их мнению, не давать детям полноценный обед и позволять себе рукоприкладство на тренировках — абсолютно нормально.

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По материалам: Подробности