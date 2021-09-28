Генерал ВСУ Залужный на русском языке обратился к агрессору: «Российским военным тут делать нечего»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный записал видеообращение на русском языке.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный публично обратился к России. Для этого он перешел на русский язык.

Видео доступно на Telegram-канале «Украинский Диалог», передает Диалог.UA.

В своем обращении Залужный заверил, что украинцы являются миролюбивым народом. Однако, отметил он, свои земли агрессору Украина отдавать не намерена.

«Мы хотим освободить свои территории… Обязательно победа будет за нами», — заявил Главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что на украинской территории «российским военным делать нечего».

«Мы ничего не делаем РФ… Но свои территории будем защищать с упорством и остервенением», — сказал Залужный.

Стоит отметить, что 48-летний Валерий Залужный был назначен Главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. Генерал-лейтенант непосредственно участвовал в войне на Донбассе, он имеет неоспоримый авторитет среди военных. Украинская общественность восприняла его назначение позитивно.

В начале сентября Залужный разозлил власти и СМИ России, заявив, что мечтает прокатиться на танке по столице России. Из-за этих слов Госдума РФ даже грозила ему ссылкой в Магадан.

Ранее Диалог.UA сообщал, что Залужный отменил запрет на ответный огонь для бойцов ООС на Донбассе.

Мы также писали, что Залужный поставил Россию в один ряд с «Аль-Каидой», ИГИЛ и «Талибаном».

По материалам: Диалог