Общество

Индия готовится к удару тропического циклона «Гулаб»

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Власти восточных штатов Одиша иАндхра-Прадеш вИндии готовятся ктропическому циклону «Гулаб». Вряде прибрежных районов была объявлена эвакуация, сообщает Hindustan Times.

Индия готовится к удару тропического циклона «Гулаб»

©Reuters

Согласно данным Метеорологического департамента Индии (IMD) посостоянию навоскресенье, тропический циклон «Гулаб» располагался над Бенгальским заливом примерно в330км кюго-востоку отГопалпура вОдише ив400км квостоку отКалингапатнама вАндхра-Прадеше.

Циклон принесет сильные дожди вюжные районы Одиши исеверные прибрежные части штата Андхра-Прадеш.

Попрогнозам, тропический циклон «Гулаб» будет такойже интенсивности как тропический циклон «Титли», который обрушился наштат Одиша в2018году. «Вовремя выхода насушу скорость ветра может колебаться от90до100км/ч.

Ожидается, что «Гулаб» ударит попобережью вночь напонедельник. Вприбрежные районы направлены отряды спасателей.

Индия готовится к удару тропического циклона «Гулаб»

©REUTERS

По материалам: Gismeteo

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