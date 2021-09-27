Индия готовится к удару тропического циклона «Гулаб»
Власти восточных штатов Одиша иАндхра-Прадеш вИндии готовятся ктропическому циклону «Гулаб». Вряде прибрежных районов была объявлена эвакуация, сообщает Hindustan Times.
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Согласно данным Метеорологического департамента Индии (IMD) посостоянию навоскресенье, тропический циклон «Гулаб» располагался над Бенгальским заливом примерно в330км кюго-востоку отГопалпура вОдише ив400км квостоку отКалингапатнама вАндхра-Прадеше.
Циклон принесет сильные дожди вюжные районы Одиши исеверные прибрежные части штата Андхра-Прадеш.
Попрогнозам, тропический циклон «Гулаб» будет такойже интенсивности как тропический циклон «Титли», который обрушился наштат Одиша в2018году. «Вовремя выхода насушу скорость ветра может колебаться от90до100км/ч.
Ожидается, что «Гулаб» ударит попобережью вночь напонедельник. Вприбрежные районы направлены отряды спасателей.
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По материалам: Gismeteo