В Украину ворвется потепление до +25: синоптики назвали дату

С 26 сентября в Украине начнется потепление. Максимально температура поднимется в западных областях, до +17°…+21°, но и в других регионах столбики термометров поползут вверх.

Дожди тоже начнут покидать территорию страны. Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, небольшие осадки ожидаются в северных, местами в центральных и восточных областях.

На западе Украины будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +17°…+21°. В Волынской и Ривненской областях возможны небольшие дожди. Весь день будет небольшая облачность.

На севере Украины чуть прохладнее, до +12°…+15°. Практически повсеместно ожидаются небольшие дожди, с меньше вероятностью осадки будут в Киевской области. В Черниговской и Сумской областях все еще сохранится пасмурная погода, небо будет затянуто облаками.

В центральных областях воздух прогреется до +13°…+16°. Практически везде пройдут небольшие дожди.

На востоке страны будет +14°…+16°. В Харьковской и Луганской областях возможны небольшие дожди. Периодически на небе будет показываться солнце, небольшая облачность.

На юге тоже будет тепло, до +19°, сухо, небольшая облачность. Однако в Крыму ожидается ливень, а воздух максимально прогреется лишь до +14°.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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По материалам: Подробности