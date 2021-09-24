Общество

Метель на Эльбрусе унесла жизни 5-ти альпинистов

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Внезапная метель нагоре Эльбрус вКабардино-Балкарии (РФ) стала причиной гибели пяти альпинистов, сообщает Reuters.

Метель на Эльбрусе унесла жизни 5-ти альпинистов

©wikipedia.org

Поданным регионального министерства почрезвычайным ситуациям, еще 14человек вусловиях сильного ветра, плохой видимости имороза до−20°Снавершине Кавказских гор были спасены. Госпитализированы 11человек, получив обморожения идругие травмы.

Сигнал бедствия отальпинистов поступил спасателям сразу после 17:00 (14:00 поГринвичу).

Гора Эльбрус высотой 5642м печально известна резкими изменениями погоды иусловий для восхождения.

Метель на Эльбрусе унесла жизни 5-ти альпинистов

©wikipedia.org

По материалам: Gismeteo

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