Общество
Метель на Эльбрусе унесла жизни 5-ти альпинистов
Внезапная метель нагоре Эльбрус вКабардино-Балкарии (РФ) стала причиной гибели пяти альпинистов, сообщает Reuters.
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Поданным регионального министерства почрезвычайным ситуациям, еще 14человек вусловиях сильного ветра, плохой видимости имороза до−20°Снавершине Кавказских гор были спасены. Госпитализированы 11человек, получив обморожения идругие травмы.
Сигнал бедствия отальпинистов поступил спасателям сразу после 17:00 (14:00 поГринвичу).
Гора Эльбрус высотой 5642м печально известна резкими изменениями погоды иусловий для восхождения.
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По материалам: Gismeteo