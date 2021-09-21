Наводнения на востоке Индии: 10 человек погибли, 1,2 миллиона пострадали

В МОЗ назвали число умерших украинцев после COVID-прививки

В Киеве на этой неделе вернут штрафы за нарушение карантина

Эстония начнет вакцинацию третьей дозой

Жителей юга Украины предупреждают о пожарной опасности наивысшего уровня 21-23 сентября

В Украине прогнозируют первый снег

22 сентября в Украине ожидаются дожди

На Киевщине ночью 23 сентября ожидаются заморозки

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