Общество

Наводнения на востоке Индии: 10 человек погибли, 1,2 миллиона пострадали

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Поменьшей мере 10человек погибли исвыше 1,2 млн человек пострадали врезультате сильных наводнений вштате Западная Бенгалия навостоке Индии, сообщает Floodlist.

Наводнения на востоке Индии: 10 человек погибли, 1,2 миллиона пострадали

©NDRF

Стихийное бедствие врегионе было вызвано проливными дождями, начавшимися с14сентября. Внаиболее пострадавших районах Пурба-Мединипур иПашим-Мединипур, согласно сообщениям национальных игосударственных органов поликвидации последствий стихийных бедствий, вышли изберегов реки.

Посостоянию на18сентября изпострадавших районов были эвакуированы 1,3тыс. человек. Для проведения наших операций поспасению иэвакуации ираспределения предметов первой необходимости вэти районы были направлены 19команд индийских национальных сил реагирования настихийные бедствия.

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 12 часов ago
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