Общество

Турция не примет привитых российскими вакцинами без ПЦР-теста

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
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Турция не примет привитых российскими вакцинами без ПЦР-теста

Въезжать в Турцию без ПЦР-тестов могут только те, кто привился вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или турецкими властями. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на пресс-релиз турецкого МВД от 3 сентября.

В документе говорится, что новые правила вступили в силу с 4 сентября. Авиаперевозчики уже начали исполнять решение турецких властей, о чем уведомили, крупные туроператоры ANEX Tour и PEGAS Touristik.

На их сайтах говорится, что в Турции из четырех российских вакцин одобрен только "Спутник V". Турция принимает вакцинированных этим препаратом без ПЦР-теста. Те, кто сделал прививку другой российской вакциной — "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" — должны предъявить отрицательный ПЦР-тест или результат теста на антиген.

10 сентября в МВД Турции заявили, что въезд в страну без отрицательного ПЦР-теста, антиген-теста или документа о перенесенной болезни разрешен привившихся двумя компонентами вакцины от COVID-19. Тогда не упоминалось, что речь идет о вакцинах, одобренных ВОЗ. С 9 сентября страна разрешила въезд детям до 12 лет без ПЦР-теста и без сертификата о вакцинации.

Напомним, что действие украинских COVID-сертификатов продлили до года.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 1 минута чтения
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