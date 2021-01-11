Общество

Коронавирус в Украине: новости за сутки

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Коронавирус в Украине: новости за сутки

За сутки на территории Украины зафиксировали 4288 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.

Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 119 314 заболевших коронавирусом. Выздоровели 796 417 человек (4819 – за минувшие сутки), еще 19 835 украинцев умерли (68 – за минувшие сутки).

Коронавирус в Украине: новости за сутки

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 секунд ago
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