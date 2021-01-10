Первые “минусы”: прогноз погоды на 10 января

Погода в Украине в воскресенье, 10 января, будет прохладной, но сухой. Так, на появление первых заметных "минусов" повлияет мощный Азорский антициклон. Он все еще будет находиться в Атлантике, однако уже будет отгонять с территории Украины осадки. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

"Атлантический воздух на неделе постепенно будет уступать место арктическому – как следствие таких атмосферных танцев, в Украине ожидается похолодание. К нам наконец придут морозы", – отметила она.

Преимущественно во всех областях Украины 10 января температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 градусов. Теплее будет только на юге. Там воздух прогреется до +2…+4 градусов. Такую погоду следует ожидать в Крыму, а также – в Одесской и Николаевской областях.

В Киеве тоже без осадков, температура воздуха в столице будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придут лютые морозы.

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По материалам: Подробности