СБУ начала вести беспрецедентное коронавирусное расследование
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту незаконного провоза на территорию страны. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на свои источники.
Группа злоумышленников приобрела и провела в Украину различные запрещенные ядовитые препараты, которые были искусно замаскированы под вакцину от компании Pfizer.
Известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и использовали ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer.
Отмечается, что сведения по признакам преступления, которое было предусмотрено частью 3 статьи 321 Уголовного кодекса Украины, а также внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года.
Напомним, Израиль официально опроверг сообщения в СМИ о тайных поставках вакцины от COVID-19 в Украину. Из-за сообщения в украинской прессе в Израиле пока не планируют начинать официальное расследование.
Кроме того, СБУ разоблачила схему незаконного ввоза вооружения в Украине. Незаконная сделка нанесла ущерб государству на более 20 миллионов гривен, а злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
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По материалам: Подробности