Общество

“Это этический долг”: Папа Римский призвал всех вакцинироваться от COVID

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"Это этический долг": Папа Римский призвал всех вакцинироваться от COVID

Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что сделав прививку от коронавируса человек не только защищает себя, но и жизнь окружающих.

Понтифик считает, что с этической точки зрения вакцинироваться от коронавируса должен каждый.

"Это этический долг, потому что вы не только играете со своей жизнью и своим здоровьем, но и жизнями других", – сказал он.

Кроме того, Франциск рассказал, что на следующей неделе планирует и сам сделать прививку от коронавируса.

"На следующей неделе мы начнем делать это (вакцинацию – ред.) здесь, в Ватикане, и я записался. Это нужно сделать", – подчеркнул Папа Римский.

Ранее мы писали, что в Великобритании утвердили третью вакцину от коронавирусной инфекции от компании Moderna. В стране решили дополнительно дозаказать 10 миллионов доз препарата.

Кроме того, стало известно, где больше всего вакцинировали людей от коронавируса. В настоящий момент, на первом месте стоит Израиль, после него – Бахрейн и Великобритания.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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