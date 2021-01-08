Вануату «встряхнул» сильный подземный толчок магнитудой 6,1

В Киеве фиксируют прирост заболеваемости коронавирусом

Погода в Украине 9 января: облачно с прояснениями, кратковременные осадки

Годовщина трагедии МАУ: страны обнародовали совместное заявление

Коронавирус “зверствует” Украине: последние данные о зараженных

Китайский гороскоп на 2021 год: что ждет каждого

В Украине похолодает и усилится ветер

Под Хмельницком женщина убила мужа и инсценировала самоубийство

“Карантин зимних каникул”: что будет работать в Украине (список)

Геннадий Корбан впервые прокомментировал смерть сына (видео)