Общество

Вануату «встряхнул» сильный подземный толчок магнитудой 6,1

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Уберегов тихоокеанского государства Вануату впятницу, 8января, зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Геологическая служба США.

Вануату «встряхнул» сильный подземный толчок магнитудой 6,1

©TravelOnline

Сильный подземный толчок был зарегистрирован в5:01 поГринвичу.

Эпицентр природного катаклизма находился в146км кюго-востоку отгорода Исангел снаселением около 1,5тыс. человек, расположенного наострове Танна.

Опострадавших иразрушениях информации пока непоступало. Предупреждения оцунами выпущено небыло.

Вануату находится наТихоокеанском огненном кольце, насложной иактивной границе тектонических плит вюго-западной части Тихого океана. Архипелаг испытывает относительно частые землетрясения: около 2тыс. сейсмических событий регистрируются каждый год.

Вануату «встряхнул» сильный подземный толчок магнитудой 6,1

©CTV News

По материалам: Gismeteo

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