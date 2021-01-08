Вануату «встряхнул» сильный подземный толчок магнитудой 6,1
Уберегов тихоокеанского государства Вануату впятницу, 8января, зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Геологическая служба США.
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Сильный подземный толчок был зарегистрирован в5:01 поГринвичу.
Эпицентр природного катаклизма находился в146км кюго-востоку отгорода Исангел снаселением около 1,5тыс. человек, расположенного наострове Танна.
Опострадавших иразрушениях информации пока непоступало. Предупреждения оцунами выпущено небыло.
Вануату находится наТихоокеанском огненном кольце, насложной иактивной границе тектонических плит вюго-западной части Тихого океана. Архипелаг испытывает относительно частые землетрясения: около 2тыс. сейсмических событий регистрируются каждый год.
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По материалам: Gismeteo