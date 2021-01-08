В ряде областей Украины объявлено «желтое» предупреждение из-за ухудшения погоды

Всубботу, 9января, взападных областях Украины надорогах образуется гололедица. Вюжных ивосточных частях страны, атакже вКировоградской иДнепропетровской областях прогнозируется налипание мокрого снега. Ночью вХерсонской, Запорожской иДонецкой областях ожидаются значительные осадки. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый».

©Brendan McDermid| Reuters

Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Отводителей ипешеходов требуется повышенное внимание кмерам безопасности исоблюдению правил дорожного движения.

Находясь наулице, будьте осторожны: нестоит перебегать через дорогу идогонять отходящий общественный транспорт.

Напоминаем водителям отом, что соблюдение безопасной дистанции дает возможность беспрепятственной остановки иторможения. Чтобы предупредить опредстоящем торможении водителя автомобиля, следующего завами, рекомендуется несколько раз коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигающим стоп-сигналом. Неприбегайте кэкстренному торможению, если это несвязано снеобходимостью предотвращения ДТП.

©Glisson Law

По материалам: Gismeteo