Общество

В ряде областей Украины объявлено «желтое» предупреждение из-за ухудшения погоды

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Всубботу, 9января, взападных областях Украины надорогах образуется гололедица. Вюжных ивосточных частях страны, атакже вКировоградской иДнепропетровской областях прогнозируется налипание мокрого снега. Ночью вХерсонской, Запорожской иДонецкой областях ожидаются значительные осадки. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый».

В ряде областей Украины объявлено «желтое» предупреждение из-за ухудшения погоды

©Brendan McDermid| Reuters

Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Отводителей ипешеходов требуется повышенное внимание кмерам безопасности исоблюдению правил дорожного движения.

Находясь наулице, будьте осторожны: нестоит перебегать через дорогу идогонять отходящий общественный транспорт.

Напоминаем водителям отом, что соблюдение безопасной дистанции дает возможность беспрепятственной остановки иторможения. Чтобы предупредить опредстоящем торможении водителя автомобиля, следующего завами, рекомендуется несколько раз коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигающим стоп-сигналом. Неприбегайте кэкстренному торможению, если это несвязано снеобходимостью предотвращения ДТП.

В ряде областей Украины объявлено «желтое» предупреждение из-за ухудшения погоды

©Glisson Law

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Данилов не исключает переквалификации дела о катастрофе самолета МАУ на теракт

1 час ago

Самая крупная озоновая дыра в истории человечества исчезла

1 час ago

В каких банках украинцы хранили крупные депозиты в 2020 году

2 часа ago

Чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа: я приближаюсь к окончанию профессиональной карьеры

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button