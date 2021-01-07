В Украину несется мощный циклон

На Рождество, 7 января, из-за циклона, который принесет много осадков и мощный ветер в большинство областей, погода в Украине существенно испортится. Такой прогноз дала народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Так, в стране ожидается дождь, местами мокрый снег, и сильный ветер.

Где будет выпадать мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега – водители, осторожно! Это больше касается западных областей, Винницкой, вечером – Житомирщины и западных районов Киевщины.

А вот на Востоке страны, в Днепропетровской, Запорожской области и в Крыму осадки более вероятны 7 января вечером.

Ветер будет юго-восточным, а на Западе – северо-западным, порывистым, временами до сильного.

Температура воздуха в ночь на Рождество ожидается около нуля. А днем от +2 до +6 тепла. На Юге +5+12 градусов, на Западе и северо-востоке 0… +3 градуса.

В Киеве на Рождество будет дождь, возможен мокрый снег. Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха в ночью около нуля, днем ожидается +2+4 градуса.

А вот уже на следующей неделе 13-14 января в страну придет похолодание с "минусами".

Синоптики Украинского гидрометцентра также показали карту погоды на 7 января. На ней видно, в каких областях будут сильные осадки.

Как ранее сообщалось, синоптики рассказали, когда в Украину придут лютые морозы.

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По материалам: Подробности