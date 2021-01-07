Общество

В высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность

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Вчетверг ипятницу, 7и8января, всвязи спрогнозируемыми снегопадами вгорных районах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность IIIстепени.

В высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность

©pixabay.com

Отпоходов навысокогорье рекомендуется воздержаться.

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный.

Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Часто лавины вызывает критическая масса свежевыпавшего снега.

В высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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