Украинцев атакует мощная магнитная буря: названа дата

В январе 2021 года украинцев ждут два непростых периода магнитных бурь. Метеорологи предупреждают, что Рождество может стать для многих неспокойным временем, и метеочувствительным людям следует быть к этому готовыми.

Магнитная буря 6 января 2021 начнется утром. На территории Украины ожидаются несильные геомагнитные колебания. Однако, даже такие незначительные толчки могут спровоцировать проблемы со сном, раздражение и усталость.

Магнитная буря будет давить на голову на протяжение нескольких дней, и самый пик ожидается на Рождественский Сочельник (6 января) вечером. В этот день магнитная буря достигнет четырех-пяти баллов.

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Магнитную бурю на Рождество, 7 января, метеорологи оценивают в слабые три балла. Многие люди в этот день могут жаловаться на слабость и апатию. Также в этот период у людей возможны головокружения, тахикардия и приступы одышки.

Эксперты рекомендуют ближайшие два дня начинать день с контрастного душа, не отказываться от умеренных физических нагрузок и прогулок перед сном. Не стоит пить много кофе и употреблять алкоголь, следите за своим артериальным давлением, пейте больше воды, мятного чая и натуральных напитков.

По возможности, старайтесь в ближайшие дни не садиться за руль и всегда носите с собой индивидуальный набор лекарств первой необходимости.

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По материалам: Подробности