Сын Корбана разбился в аварии – СМИ

В Днепропетровской области в аварии умер сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга. Об этом сообщает "Украинской правда", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 5 января 16-летние парень и девушка поехали в поле кататься на квадроцикле.

Мать одного из них сообщила правоохранителям об исчезновении.

Подростков нашли в воде реки Сура в селе Новоалександровка Днепровского района.

Предварительно считают, что Лев Корбан и его спутница перевернулись и не смогли выбраться из воды, поскольку были пристегнуты.

"Днепр оперативный" со ссылкой на свои источники пишет, что подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и подростки утонули, несмотря на небольшую глубину.

Ранее сообщалось, что в Полтаве подросток жестоко убил прохожего. Также мы писали о том, что киевлянин "подстрелил" женщину с ребенком на руках с расстояния в 1,5 км.

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По материалам: Подробности