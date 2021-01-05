Вакцинация населения: названы страны-лидеры
Ход вакцинации в мире начал отслеживать и фиксировать портал Our World in Data. Важно, что ресурс подсчитывает не количество привитых людей, а введенные дозы вакцин на каждые 100 человек населения.
Согласно данным, по этому показателю лидирует Израиль. К 3 января получили дозу вакцины 14 из ста человек.
- Бахрейн – 3,57 из ста,
- Великобритания – 1,39,
- США – 1,28,
- Дания – 0,88;
- Россия – 0,55;
- Германия – 0,32;
- Канада и Китай – 0,31 из 100.
Показатель в мире сейчас составляет 0,17.
Как ранее сообщалось, что вакцинировали первого в мире пациента вакциной AstraZeneca. Им оказался 82-летний Брайан Пинкер, вторым, кого вакцинировали AstraZeneca стал 88-летний учитель музыки – Тревор Ковлетт, третьим – профессор Эндрю Поллард.
Напомним, в Британии начинается вакцинация препаратом AstraZeneca. Тысячи медицинских работников уже прошли онлайн-обучение по вакцинации от коронавируса. За каждого вакцинированного резидента дома престарелых государство будет доплачивать медработникам, которые работают за пределами больниц, дополнительных 10 фунтов стерлингов – 13 долларов.
Читайте также, 54-летний заместитель главврача больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. У мужчины спустя некоторое время появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей, он находится на искусственной вентиляции легких.
Напомним,в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным – плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.
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По материалам: Подробности