Вакцинация населения: названы страны-лидеры

Ход вакцинации в мире начал отслеживать и фиксировать портал Our World in Data. Важно, что ресурс подсчитывает не количество привитых людей, а введенные дозы вакцин на каждые 100 человек населения.

Согласно данным, по этому показателю лидирует Израиль. К 3 января получили дозу вакцины 14 из ста человек.

Бахрейн – 3,57 из ста,

Великобритания – 1,39,

США – 1,28,

Дания – 0,88;

Россия – 0,55;

Германия – 0,32;

Канада и Китай – 0,31 из 100.

Показатель в мире сейчас составляет 0,17.

Как ранее сообщалось, что вакцинировали первого в мире пациента вакциной AstraZeneca. Им оказался 82-летний Брайан Пинкер, вторым, кого вакцинировали AstraZeneca стал 88-летний учитель музыки – Тревор Ковлетт, третьим – профессор Эндрю Поллард.

Напомним, в Британии начинается вакцинация препаратом AstraZeneca. Тысячи медицинских работников уже прошли онлайн-обучение по вакцинации от коронавируса. За каждого вакцинированного резидента дома престарелых государство будет доплачивать медработникам, которые работают за пределами больниц, дополнительных 10 фунтов стерлингов – 13 долларов.

Читайте также, 54-летний заместитель главврача больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. У мужчины спустя некоторое время появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей, он находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним,в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным – плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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По материалам: Подробности