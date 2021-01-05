В Карпаты на Рождество запустят 19 поездов

В среду, 6 января, "Укрзализныця" запустит 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда в направлении Карпат, которые прибудут в точку назначения 7 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С расписанием можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци".

Перечень поездов, которые будут следовать в направлении Карпат:

№ 4/3 Запорожье – Ужгород;

№ 7/8 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы;

№ 13/14 Киев – Солотвино;

№ 15/16 Харьков – Рахов;

№ 21/22 Харьков – Трускавец;

№ 26/25 Одесса – Ужгород;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 43/44 Киев – Ивано-Франковск;

№ 46/45 Лисичанск – Ужгород;

№ 49/50 Киев – Трускавец;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 134/133 Николаев – Рахов;

№ 136/135 Одесса – Черновцы;

№ 143/144 Киев – Ворохта;

№ 357/358 Киев – Рахов;

№ 601/602 Львов – Солотвино;

№ 745/746 Киев – Славское.

Напоминаем, ранее "Укрзализныця" получила от Крюковского завода новые вагоны повышенного комфорта, которые после карантина будут обслуживать международные маршруты.

Читайте также, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники. Также компания назначила дополнительные остановки поездов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" презентовала карантинный VIP-вагон. Внешне он ничем не отличается от обычного, однако в середине – настоящее барокко: ценное дерево, мозаика и даже позолота. Также в нем есть холодильник, ванна, микроволновая печь и электроплитка.

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По материалам: Подробности