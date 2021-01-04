Общество

В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 1 минута чтения

В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

В январе 2021 года в Украине акцизы на сигареты выросли на 20%. Повышение стоимости табачных изделий было проведено в соответствии с поправками к законопроекту №1049.

Теперь ожидается подорожание сигарет в среднем на 1-2 гривны. Однако на цене пачки подорожание существенно скажется только через несколько месяцев.

Повышение акциза приведет к тому, что средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 грн. При этом цена импортной пачки премиум-класса вырастет почти до 66,8 гривен.

Сигареты среднего класса будут стоить до 58 гривен. Таким образом цена одной пачки сигарет за год возрастет от 8 до 12 гривен. 

Повышение акцизов на табачные изделия способствуют увеличению налоговых поступлений и снижению количества курильщиков.

Власти сообщали, что только за 10 месяцев 2020 года показатели всего 2019-го по объемам собранного с сигарет акциза уже достигнуты. 

Отметим, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом запретила продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет. 

Электронные сигареты и жидкости для них сравняли с обычными табачными изделиями. При этом предусмотрен переходный период. За нарушение такого правила предусмотрели штраф в размере до 17 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Эпидемиолог предупредила об опасной особенности “британского” штамма коронавируса

2 часа ago

Комитет ВР одобрил выделение из covid-фонда 1,38 млрд грн на закупку вакцины

2 часа ago

Президент WTA: теннис вернется в норму в 2022 году

3 часа ago

“Ищите меня в пабе”: Грета Тунберг пообещала на 18-летие рассказать правду о кураторах

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button