В Сумах под роддом мужчина подбросил замерзшего младенца

В Сумах под роддом подбросили младенца. Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, у ребенка диагностировали значительное переохлаждение.

"В приемное отделение одной из больниц города, неизвестный мужчина подбросил младенец. По факту правоохранители открыли уголовное производство и ведут поиски его родителей. Сейчас ребенка направили на обследование в областную детскую клиническую больницу", – сообщили правоохранители.

Сообщается, что у девочки установили острую гипотермию (переохлаждение – ред).

По факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом в отношении которого установлена опека или попечительство".

Сейчас правоохранители устанавливают личности родителей младенца.

Напомним, в Киеве младенец заразился коронавирусом.

А в России младенец скончался во время домашних родов "из-за коронавируса".

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По материалам: Подробности