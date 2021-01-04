Синоптики рассказали, когда в Украину придут лютые морозы

Погода в Украине в январе будет контрастной – от весеннего тепла до сильных морозов. По прогнозу синоптиков, похолодание с морозами в страну придет на Рождество, но дольше, чем на неделю, не задержится.

Как сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, похолодание будет существенным с ночными морозами до минус 10-15°.

"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15° мороза", — поделился прогнозом Владислав Билык.

Два периода похолодания в Украине ожидаются уже в январе, но они будут короткими. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Владимир Деркач.

"Большого снега" в нашей стране в ближайшее время не будет, отмечает синоптик.

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"Будет два периода похолоданий в январе согласно моим прогнозам. Первый, небольшой, ожидается уже в конце первой декады месяца. В середине второй также будет короткое похолодание. Но не ждем сильных морозов", – уточнил эксперт.

По его словам, на западе Украины снега точно не будет.

"Немного заснежит на крайнем востоке. Только в Карпатах также возможные осадки в виде снега", – уточнил он.

Что касается перспектив погоды, февраль, по словам Деркача, будет еще теплее, чем январь, а вот в марте, по предварительному прогнозу, зима задержится в Украине – будет холодно.

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По материалам: Подробности