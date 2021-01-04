Общество

Погода в Украине 5 января: облачно с прояснениями, местами дожди

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Вовторник, 5января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, взападных областях, атакже вотдельных районах наюге страны пройдут дожди, вЗакарпатской области прогнозируются ливни свыпадением более 18мм осадков.

Погода в Украине 5 января: облачно с прояснениями, местами дожди

©pixabay.com

Вцентральных, южных ивосточных областях надорогах образуется гололедица. ВЧерниговской области будет наблюдаться туман, видимость снизится до400м.

Ветер восточный, юго-восточный, 4-9м/с, порывы до13-16м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…0 °С, днем температура воздуха составит +1…+4 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит +1…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +4…+7 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−3…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+2 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −1…+4 °С, днем воздух прогреется до+5…+9 °С.

Погода в Украине 5 января: облачно с прояснениями, местами дожди

©unsplash.com

По материалам: Gismeteo

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