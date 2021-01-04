Погода в Украине 5 января: облачно с прояснениями, местами дожди
Вовторник, 5января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, взападных областях, атакже вотдельных районах наюге страны пройдут дожди, вЗакарпатской области прогнозируются ливни свыпадением более 18мм осадков.
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Вцентральных, южных ивосточных областях надорогах образуется гололедица. ВЧерниговской области будет наблюдаться туман, видимость снизится до400м.
Ветер восточный, юго-восточный, 4-9м/с, порывы до13-16м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…0 °С, днем температура воздуха составит +1…+4 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит +1…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +4…+7 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−3…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+2 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −1…+4 °С, днем воздух прогреется до+5…+9 °С.
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По материалам: Gismeteo