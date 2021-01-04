Общество

На западе Украины из-за дождей ожидается подъем уровней воды в реках

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям предупреждает оповышении уровней воды вреках назападе страны вближайшие дни.

На западе Украины из-за дождей ожидается подъем уровней воды в реках

©photo.i.ua| naumenkophoto

«5-6 января нареках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на0,3-1,0м над текущими уровнями, свозможным выходом воды напоймы внижних теченияхр. Боржава иудержание воды напоймер. Латорица возлег. Чоп»,— сообщает ведомство.

Как сообщалось ранее, 5января взападных областях, атакже вотдельных районах наюге страны пройдут дожди, вЗакарпатской области— ливни свыпадением более 18мм осадков.

На западе Украины из-за дождей ожидается подъем уровней воды в реках

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Остаток средств в казне Украины сократился в декабре на 40%

2 часа ago

“Бавария” продолжила беспроигрышную серию и возглавила таблицу Бундеслиги

3 часа ago

КИУ назвал «прогульщиков года» в Раде

3 часа ago

Британия первой в мире начинает применять вакцину AstraZeneca: ее получит Украина

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button