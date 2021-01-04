На западе Украины из-за дождей ожидается подъем уровней воды в реках

В Киеве появится “поезд чудес”

Погода в Украине 5 января: облачно с прояснениями, местами дожди

Синоптики рассказали, когда в Украину придут лютые морозы

«Желтое» предупреждение: Украину 4 января окутает туман

Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных

Когда колядуют, щедруют и посевают в 2021 году

В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

В Сумах под роддом мужчина подбросил замерзшего младенца

Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии