Общество
На западе Украины из-за дождей ожидается подъем уровней воды в реках
Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям предупреждает оповышении уровней воды вреках назападе страны вближайшие дни.
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«5-6 января нареках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на0,3-1,0м над текущими уровнями, свозможным выходом воды напоймы внижних теченияхр. Боржава иудержание воды напоймер. Латорица возлег. Чоп»,— сообщает ведомство.
Как сообщалось ранее, 5января взападных областях, атакже вотдельных районах наюге страны пройдут дожди, вЗакарпатской области— ливни свыпадением более 18мм осадков.
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По материалам: Gismeteo