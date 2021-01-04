Когда колядуют, щедруют и посевают в 2021 году

Христиане восточного обряда 7 января (по юлианскому календарю) празднуют Рождество Христово. А с ним в Украину приходят и замечательные рождественские традиции – колядки, щедривки и посевалки.

Когда колядуют в Украине ​

Колядовать начинают в Рождественский Сочельник и продолжают в сам праздник – с вечера 6-го до вечера 7 января.

Считается, что колядки приносят в дом благополучие, достаток и здоровье. В знак благодарности хозяева одаривают колядников деньгами и сладостями.

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На востоке Украины колядовать ходят с рогатым "фонарем" из решета: внутрь решета вставляют свечу, а внешне крепят к нему рога и украшают фольгой и лентами в форме звезды. На западе решето заменяет вертеп во главе со Звездарем. В компанию к себе он берет черта, ангела, ирода, волхвов, пастухов, смерть, царя, вола и осла.

Когда щедруют в Украине

Щедровать принято в канун Старого Нового года – 13 января. 13 января в Украине празднуют день Маланки, а 14-го – Святого Василия.

Молодежь ходить по дворам и желает хозяевам всяких щедрот: богатства, здоровья и удачи в наступившем году. За это часть щедрот (денег и сладостей) перепадает и им самим.

Маланкой традиционно переодевается парень, а компанию ему составляют неженатые парни. Также вечером 13 января щедровать ходят и девушки, а вот на посевание их уже не берут: считается, что девицы посеять могут лишь ссоры и бедность.

Когда посевают в Украине

Посевают в день Святого Василя – 14 января, причем, только утром и только мальчики до 14 лет.

Святой Василий считается покровителем земледелия, поэтому в этот праздник в домах звучит: "Сію-сію-посіваю, з Новим роком вас вітаю!". За это посевальников благодарят сладостями, а зерно, которым они "засеяли", не выметают до самого заката.

Посевать, по традиции, принято в теплых рукавицах – любым цельным зерном (чаще всего пшеницей, ячменем и рожью, иногда даже гречкой), кроме гороха, проса и пшена (считается, что это к слезам в доме).

Ранее мы писали о том, что нужно и нельзя делать в Старый Новый год, который в Украине традиционно отмечают 14 января.

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По материалам: Подробности